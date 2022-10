Gli Anelli del Potere: un simpatico easter egg di Twitter dedicato a Sauron

Come spesso accade per le serie di successo, Twitter ha celebrato Sauron e il finale de Gli Anelli del Potere.

Nel giorno successivo all’ultimo episodio della stagione della serie tv, chiunque abbia messo like a un tweet che includeva l’hashtag #TheRingsOfPower su Twitter ha ricevuto una piccola sorpresa dedicata a Sauron. Prima che il cuore appaia per indicare il Mi piace, potete vedere una minuscola sagoma animata di Sauron. Potete vedere uno screenshot qui sotto:

Le riprese della seconda stagione de Gli Anelli del Potere sono iniziate da poco nel Regno Unito, e gli showrunner hanno già annunciato che sarà più spettacolare e migliore della prima.La realizzazione di questi primi otto episodi è stata un’ampia curva di apprendimento anche per loro, e ammettono che ci sono alcune cose che non hanno funzionato come dovevano (in particolare alcuni momenti intimi che si scollegavano dall’epica generale). C’è tutto il tempo per correggere il tiro: la seconda stagione, tanto, difficilmente uscirà prima del 2024.

Cosa ne pensate di questo easter egg dedicato a Sauron su Twitter? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book