Tra gli interpreti della stagione 2 di Good Omens c’è anche Ty Tennant, la cui partecipazione è stata commentata dal padre David Tennant in una nuova intervista rilasciata a Variety.

L’interprete di Crowley ha infatti ammesso:

Non so cosa sia successo. Faccio alcuni video per le audizioni con Ty, ma non penso di aver realizzato questo con lui perché ero fuori città, impegnato nelle riprese di Good Omens. Sicuramente non era stato scelto prima che iniziassimo a girare. C’erano stati due momenti durante le riprese in cui Neil è venuto da me e mi ha detto ‘Indovina chi abbiano scelto?’.