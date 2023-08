I fan di Good Omens hanno sostenuto in modo sbalorditivo il Kickstarter per un adattamento graphic novel, raggiungendo l’obiettivo in 10 minuti dal lancio e superandolo di oltre 45 volte.

L’artista Colleen Doran, nota per il suo lavoro con Neil Gaiman su altri progetti, lavorerà alla graphic novel di Good Omens, assicurando un adattamento perfetto per la serie tv BBC.

La campagna Kickstarter è iniziata lo scorso primo agosto, con un obiettivo di $ 31.843 (£ 25.000). Miracolosamente, sebbene la campagna rimarrà attiva fino al 31 agosto, l’obiettivo è stato raggiunto a soli 10 minuti dal lancio. Ancora meglio, grazie agli oltre 21.200 sostenitori, il progetto ha incassato 1.465.457 di dollari, più di quarantacinque volte il suo obiettivo originale, con la campagna che è diventata di diritto la “Campagna di fumetti n. 1 nella storia di Kickstarter”.

La seconda stagione di Good Omens esplora nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Il cast della seconda stagione di Good Omens include Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei ruoli dell’angelo Azraphel e del demone Crowley. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell’Inferno: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

Neil Gaiman prosegue nel suo ruolo di executive producer e co-showrunner al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon, che ricopre nuovamente anche il ruolo di regista dei sei episodi. Anche Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett’s estate, John Finnemore, e Josh Cole, Head of Comedy di BBC Studios Productions, sono executive producer, e Finnemore è anche co-sceneggiatore al fianco di Gaiman. Good Omens è basata sull’amatissimo romanzo best seller internazionale di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.

