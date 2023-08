A maggio, la Writers Guild of America è entrata ufficialmente in sciopero dopo il fallimento delle trattative con l’Alliance of Motion Picture and Television Producers per ottenere una migliore retribuzione e maggiori compensi. A luglio, la corporazione degli attori SAG-AFTRA ha seguito questo esempio. Dall’inizio degli scioperi, molti personaggi famosi hanno partecipato ai picchetti e alcuni hanno condiviso le loro opinioni sullo stato attuale di Hollywood. Lo scrittore Neil Gaiman ha risposto alle domande sullo sciopero online, oltre a parlare della seconda stagione di Good Omens, che ha debuttato recentemente su Prime Video. È emerso che i sottotitoli della serie presentano una quantità insolita di errori. Molti fan si sono rivolti ai social media per segnalare i principali errori, suscitando una risposta da parte di Gaiman.

Leggi la nostra recensione: Good Omens (seconda stagione), la recensione

“Questo è probabilmente successo perché sono in sciopero“, ha scritto Gaiman in un post su Tumblr. “Per la S1 ho controllato i sottotitoli per non udenti realizzati dalla BBC e ho verificato gli script che sono stati inviati ai paesi stranieri per essere doppiati o sottotitolati. Per la S2, Amazon ha gestito direttamente queste cose, e durante lo sciopero non sono riuscito a fare un controllo finale e correggere eventuali errori.”

Gaiman ha proseguito: “Detto ciò, chiunque si occupi dei sottotitoli dovrebbe fare riferimento agli script, quindi non capisco perché ci siano stati così tanti errori. Mi sento in colpa, perché non avrebbe dovuto accadere: non è giusto nei confronti delle persone non udenti o di chi si affida ai sottotitoli per avere aiuto. Nessuno che dipenda dai sottotitoli avrebbe potuto sapere, ad esempio, della forcina della signora Sandwich o che Shax avesse portato la posta di Crowley alla libreria, o ancora che il primo Doctor Who Annual fosse datato 1966. Spero davvero che venga corretto al più presto.”

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Le serie imperdibili