Neil Gaiman ha aggiornato i fan sulla stagione 3 di Good Omens, che non ha ancora ottenuto il via libera alla produzione da Amazon Studios.

Lo scrittore, rispondendo a un fan su Bluesky, ha semplicemente risposto che ha iniziato a lavorare ai nuovi episodi dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori.

Gaiman ha sottolineato:

Non è stata rinnovata, ma mi hanno assunto per scriverne una.

Neil ha infine aggiunto che attualmente è da solo al lavoro sullo show e John Finnemore, che ha co-firmato la seconda stagione, non è coinvolto.

La seconda stagione di Good Omens esplora nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Il cast della seconda stagione di Good Omens include Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei ruoli dell’angelo Azraphel e del demone Crowley. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell’Inferno: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

