Amazon non ha ancora confermato la produzione della stagione 3 di Good Omens e Neil Gaiman ha risposto alle numerose domande dei fan ribadendo che in ogni caso non rivelerà nessun dettaglio della potenziale trama.

Lo scrittore, sulla sua pagina Tumblr, ha raccontato:

Vi ricordate come ho detto a tutti la trama della stagione 2 prima che andasse in onda? (Tutti provano a ricordare e poi scuotono la testa). Ecco, giusto. Non l’ho fatto. Ho trascorso numerosi anni semplicemente dicendo ‘aspettate e vedrete’. E avete aspettato e avete visto.

Gaiman ha quindi aggiunto:

Non rivelerò nemmeno i dettagli della trama della stagione 3. Quindi non ha alcun senso chiedermi di far accadere le cose o dirmi cosa volete o non volete che accada. Non lo farò.

Che cosa pensate delle dichiarazioni di Neil Gaiman sulla potenziale stagione 3 di Good Omens? Sperate la serie ottenga il rinnovo?

La seconda stagione di Good Omens esplora nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Il cast della seconda stagione di Good Omens include Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei ruoli dell’angelo Azraphel e del demone Crowley. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell’Inferno: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

