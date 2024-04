La colonna sonora di Hazbin Hotel, la serie animata targata Prime Video, ha conquistato gli spettatori e Joel Perez, voce di Valentino, ha anticipato qualche dettaglio riguardanti le scelte musicali compiute per la stagione 2.

Da oltre 10 settimane la colonna sonora della prima stagione è presente nella classifica Billboard Soundtrack Chart.

Perez ha ora dichiarato:

Impazzirete tutti per le canzoni presenti nella stagione 2!

Amazon Studios aveva infatti già ordinato la produzione di nuovi episodi, in collaborazione con A24 e SpindleHorse Toons.

I fan sono quindi in attesa di scoprire la data di uscita delle prossime puntate del progetto che aveva debuttato con un corto pubblicato nel 2019 su YouTube con la guida di Vivienne Medrano.

Al centro della storia c’è Charlie Morningstar, principessa dell’Inferno, che vorrebbe riabilitare le anime che si trovano agli inferi in modo che possano andare in Paradiso. Charlie ha così creato l’Hazbin Hotel per poter dare una seconda opportunità alle persone. Ogni anima che diventa “ospite” interpreta anche delle accattivanti canzoni.

