Patrick Warburton che doppia Joe ne I Griffin, ha svelato che i suoi genitori odiano la serie animata e hanno anche cercato di farla cancellare.

Intervistato da People, Warburton ha svelato come la pensano i suoi genitori della serie animata:

Mio padre rimase in monastero per tre mesi. Era quasi diventato un monaco…Mia madre andò in giro per il quartiere quando avevo 13 anni distribuendo opuscoli sui peccati della masturbazione, che non mi rendeva sicuramente uno dei più fighi. Quindi odiano lo show.