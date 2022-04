La pagina Twitter ufficiale della serieha condiviso due nuoveche ritraggono Theo, interpretato da Tyroe Muhafidin, e Bronwyn.Il ragazzino, nello scatto pubblicato online, ha inoltre in mano la misteriosa spada spezzata apparsa nei poster e che ha incise delle rune minacciose e oscure.

Bronwyn, interpretata da Nazanin Boniani, è invece la madre di Theo ed è una guaritrice umana.

Per ora la produzione non ha svelato ulteriori dettagli riguardanti i due protagonisti dell’attesa serie ispirata all’opera di J.R.R. Tolkien e i fan dovranno attendere le anticipazioni che verranno diffuse nei prossimi mesi per conoscerli meglio.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Che ne pensate delle foto di Theo e Bronwyn, due dei protagonisti della serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter