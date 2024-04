L’ultimo episodio della stagione 2 di Invincible è disponibile da oggi su Prime Video, e contiene alcuni inattesi cameo.

Nell’ultimo episodio Mark affronta Angstrom Levy in una battaglia all’ultimo colpo venendo sbalzato da un universo all’altro. Tra questi mondi, uno è molto simile all’universo Marvel, e vede Mark incontrare Agent Spider mentre sfida Prof Ock. Le somiglianze sono talmente tante, che perfino il doppiatore è lo stesso del nostro Spider-Man: in italiano è appunto Alex Polidori, mentre in inglese è Josh Keaton (voce del Peter della serie animata del 2008).

C’è tempo anche per una capatina in un mondo molto simile a quello di The Walking Dead, altra grande opera di Robert Kirkman.

Infine Mark incontra perfino un noto uomo pipistrello, mettendone in dubbio l’originalità del nome:

Altri mondi visitati da mark in quest’ultimo episodio citano Jurassic Park, Dune e Mad Max.

Il cast vocale della serie creata da Robert Kirkman è composto da Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, e J.K. Simmons.

La prima parte della stagione 2 di Invincible è disponibile dal 3 novembre. La seconda parte è disponibile dal 14 marzo.

