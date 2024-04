Robert Kirkman ha fatto con Variety il punto sulla seconda stagione di Invincible, affrontando non solo la questione del multiverso, ma anche altri argomenti spinosi.

Uno riguarda la decisione di dividere la stagione in due parti, che non è stata accolta molto bene da alcuni fan.

“So che ad alcune persone non è importato molto, ma capisco anche che quando ti stai godendo qualcosa e ti viene portata via non è il massimo” ha commentato Kirkman. “Ma è stata una necessità per la produzione della seconda stagione. Credo che in generale sia andata bene. Per questa seconda parte il responso è stato: ‘Avrei voluto che non l’avessero divisa, ho adorato la seconda parte’. Siamo ancora ai primi posti su Amazon e non credo ci siano state conseguenze gravi. Ma si impara molto da queste occasioni, perciò vedremo per il futuro“.

Ha poi parlato della decisione di sostituire Ezra Miller, che dava la voce al personaggio di D.A. Sinclair:

Come abbiamo visto con il ruolo di Rick Sheridan interpretato da Jonathan Groff nella prima stagione e Luke Macfarlane nella seconda, e come nel caso del Trono di spade visto che il cast è così ampio e ti ritrovi a registrare in momenti diversi, a volte le disponibilità cambiano e i recasting sono necessari.

La prima parte della stagione 2 di Invincible è disponibile dal 3 novembre. La seconda parte è disponibile dal 14 marzo. Trovate tutti i dettagli nella nostra scheda.

