Robert Kirkman ha parlato del finale della stagione 2 di Invincible, affrontando anche la questione multiverso.

Parlando con EW del futuro del Multiverso nel mondo di Invincible, Kirkman è stato categorico:

Se dovessi uccidere Mark Grayson e poi far apparire un altro Mark Grayson dicendo ‘va bene, lo show parla di lui adesso’, tutti direbbero, ‘beh, allora non c’è più nulla che importi davvero’. Quindi limitiamo il nostro accesso al multiverso ad Angstrom Levy come personaggio. Non ci sono un numero infinito di storie che potrebbero emergere. Il multiverso non proviene da tutte queste direzioni diverse.