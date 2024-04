Walton Goggins non si vedrebbe come Cecil nell’ipotetico live action di Invincible, e preferirebbe che il ruolo venisse affidato a un altro attore.

Durante una recente chiacchierata con Comic Book, Walton Goggins, voce di Cecil in Invincible, ha detto che è soddisfatto di quanto fatto nella serie animata, e non sa se rifarebbe tutto in live action:

Non lo so, penso di aver già interpretato un vecchio. Non credo che potrei farlo di nuovo.

Il cast vocale della serie creata da Robert Kirkman è composto da Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, e J.K. Simmons.

La prima parte della stagione 2 di Invincible è disponibile dal 3 novembre. La seconda parte è disponibile dal 14 marzo.

