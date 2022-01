, star di, è tornato a parlare dirivelando il grande legame e la gratitudine che lo lega ai creatori di

L’ex interprete di Jess Mariano, mentre era ospite del The Tonight Show, ha commentato la sua nuova collaborazione con i coniugi in occasione dei prossimi episodi della serie La fantastica signora Maisel.

Milo ha spiegato:

Amy e Dan Palladino, suo marito e un incredibile autore, mi hanno dato la mia prima vera opportunità di avere successo. Sono stati loro a farmi conoscere grazie a Una mamma per amica e Jess. Sono quelle persone che per me si tratta di una situazione in stile ‘Per prima cosa li conoscerò per il resto della mia vita. E poi, ogni volta che mi chiameranno, sarò a disposizione per loro’.