Il 21 settembre si svolgerà un divertente picchetto a tema La signora in giallo durante le proteste legate allo sciopero degli sceneggiatori.

Tyler Ruggeri ha annunciato che il 21 settembre, all’esterno degli studi di Fox, i membri del sindacato WGA potranno trovarsi per protestare, con abiti a tema Jessica Fletcher.

Il banner dell’annuncio dichiara ironicamente: “Chi ha ucciso la paga degli sceneggiatori?”

La signora in giallo è andata in onda per 12 stagioni e aveva come star Angela Lansbury nel ruolo di Jessica Fletcher, una scrittrice di successo e vedova che, nel suo tempo libero, risolve veri crimini.

La serie è diventata nel corso degli anni un vero e proprio cult in tutto il mondo.

L’iniziativa si svolgerà quindi durante la ventunesima settimana di sciopero.

