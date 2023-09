Apple, come hanno fatto altri studios nelle ultime settimane, ha interrotto gli accordi di produzione che aveva stretto con alcune star come Natalie Portman, tramite la sua MountainA, e Adam McKay, fondatore di Hyperobject Industries.

Playtone, di Tom Hanks e Gary Goetzman, sembra invece stia ancora lavorando alla post-produzione della serie Masters of the Air, mentre Martin Scorsese è impegnato nella promozione di Killers of the Flower Moon.

Mentre lo sciopero di WGA e SAG-AFTRA continua, sempre più studios stanno decidendo di sospendere gli accordi presi in precedenza per affrontare le conseguenze economiche dello stop alle produzioni.

Che ne pensate del fatto che Apple abbia sospeso gli accordi con Natalie Portman e Adam McKay?

Fonte: Deadline

