Mike Flanagan è da tempo al lavoro sullo sviluppo di una serie tv tratta dalla saga La Torre Nera per conto di Prime Video e ha ora dato un interessante aggiornamento che farà felici molti fan delle opere di Stephen King.

Intervistato da The Kingcast, il regista ha infatti spiegato che il lavoro stava procedendo bene prima dello sciopero:

Sono davvero positivo per quanto riguarda la situazione in cui ci troviamo. Lo è un po’ stranamente, nonostante siamo in un momento in cui tutto è completamente bloccato a causa dello sciopero, ma abbiamo avuto una meravigliosa primavera e stiamo compiendo degli enormi progressi. E ho tutte le ragioni per credere che, una volta finito lo sciopero, sarà la prima priorità.

Flanagan ha aggiunto:

Abbiamo dei partner grandiosi che lavorano al progetto di cui non posso parlare, e ci sono degli attori realmente entusiasmanti che potrebbero essere coinvolti, abbiamo degli approcci alla realizzazione della serie potenzialmente rivoluzionari… Non ne posso parlare, ma tutto quello che posso dire è che le mie paure che tutto quello che avessimo sviluppato potesse venir cancellato dallo sciopero non si sono realizzate, non devo realmente preoccuparmene.

La Torre Nera è stato in sviluppo per molti anni presso la Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer. L’idea era di realizzare dei film e delle serie tv interconnesse, ma alla fine è stato prodotto solo un film con protagonista Idris Elba che si è rivelato un insuccesso. Media Rights Capital aveva iniziato a sviluppare il pilot della serie tv collegata al film proprio per Amazon Studios, sotto la guida di Vernon Sanders, ma poi il progetto è stato bloccato.

Che ne pensate? Siete felici che la realizzazione della serie tratta da La Torre Nera possa essere una priorità tra i progetti di Mike Flanagan?

Fonte: The Kingcast

