Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio della stagione 2 di Loki contiene anche due easter egg, dedicati rispettivamente a moon Knight e a Thor. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete visto l’episodio.

All’inizio dell’episodio Casey sta ascoltando un audiolibro dal proprio walkman, quando loki si schianta nella stanza riusciamo a sentire che si tratta dello stesso audiolibro che aiutava a dormire Steven Grant in Moon Knight.

Nella scena dopo i titoli di coda invece, Sylvie arriva a Broxton in Oklahoma, città molto importante per Thor nei fumetti. Il dio del tuono ricrea Asgard proprio a Broxton dopo gli eventi del Ragnarok.

Il primo episodio della stagione 2 di Loki è disponibile da oggi su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

