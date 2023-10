In occasione dell’uscita dell’episodio 1 della stagione 2 di Loki, Funko ha annunciato due nuovi POP della serie tv.

I primi due POP di questa stagione sono Loki e Mobius con la tuta per riparare il telaio del tempo. Su Mobius c’è perfino il pezzo di scotch messo da OB per chiudere la crepa del casco.

Il primo episodio della stagione 2 di Loki è disponibile da ieri su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

