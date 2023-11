Eric Martin, sceneggiatore della stagione 2 di Loki, ha ragionato sul ruolo delle varianti di Kang nella fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Durante una recente intervista con ComicBook.com, Eric Martin ha ammesso che il team di Loki non si è preoccupato del futuro di Kang, concentrandosi invece sulla sua variante, Victor Timely:

Beh, non sono sicuro dei piani futuri, questa per me è una decisione Marvel più importante. Noi ci siamo solo detti “Okay, vediamo una versione diversa. Qual è la cosa sorprendente con Victor Timely?” E penso che vai lì aspettandoti questa persona potente e malvagia, e invece trovi qualcuno che è un po’ un imbonitore, ma sai una cosa? Lui sa quello che sta facendo. È semplicemente nato nel momento sbagliato. E penso che ci siano molti personaggi interessanti lì dentro. Quindi sembrava un territorio ricco di cose da raccontare. Quindi abbiamo preso quella direzione. E sembrava tutto bello. Abbiamo pensato di inserire alcune cose dalla versione a fumetti, ma alla fine ci siamo detti “No, facciamo semplicemente la nostra versione “. E abbiamo parlato del Wisconsin, che fa parte di lui. Ma questa è, credo, una delle uniche cose che abbiamo preso dal materiale originale.

Tutti gli episodi della stagione 2 di Loki sono disponibili su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Fonte: Comic Book

