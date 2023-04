Michael Rosenbaum ha svelato di non essere ancora stato contattato da James Gunn per un ruolo nel nuovo DC Universe.

L’attore è stato ospite di un panel dedicato a Smallville alla C2E2 convention, dove ha rivelato di non essere ancora stato contattato per un ruolo:

Eh, probabilmente no. Voglio dire, chi lo sa? In realtà mi ha detto ‘Penso sempre a te.’ Non mi aspetto mai niente. Se succede qualcosa, bene. Mi ha messo come Martinex in Guardians 2 e 3, ed è stato divertente. Non era molto tempo a schermo. Quindi spero di fare qualcosa di più grande con lui per mostrare le mie doti e tutto il resto. Ma sa cosa posso fare, quindi spero che prenda la decisione giusta.