Il regista Mohamad Diab ha svelato come ha convinto Ethan Hawke ad accettare il ruolo del villain senza leggere prima la sceneggiatura, non volendo che il personaggio di Arthur Harrow fosse vincolato al copione, ma che l’attore gli desse anche una sua impronta:

Quando si è trattato di firmare il contratto, Ethan è qualcuno che tutti conoscono come questo grande e leggendario attore di film indipendenti, e unirsi al mondo dei supereroi è qualcosa di enorme. Quindi, quando Oscar Isaac gli si è avvicinato per la prima volta e poi gliene ho parlato, gli abbiamo proposto l’idea, ma gli ho detto: “Per favore, non leggere la sceneggiatura”. Non che la sceneggiatura sia cattiva, ma quando lavori con lui, devi prendertene cura. Penso che Arthur Harrow sia suo, in un certo senso, è frutto di tutto questo. Quindi si è fidato di noi, e mi ha detto: “Questa è la prima volta in 35 anni che firmo qualcosa senza leggere un copione”. E lo ha fatto.

L’attore ha aggiunto che ha accettato la parte anche per l’inaspettata apertura alla collaborazione da parte di Marvel Studios:

Nella mia esperienza, di solito quando c’è un budget enorme, c’è un’enorme paura e le persone in carica controllano ogni minimo particolare riducendo la creatività. Nella mia esperienza con te, Grant Curtis, e con Marvel, è stato l’opposto. Ragazzi avete tradotto il vostro successo in fiducia. “Sì, cucineremo nella vostra cucina, ma se restiamo in cucina, possiamo fare quello che vogliamo.” C’era molta giocosità, molta volontà di fallire e molta disponibilità a proporre cattive idee. Perché non puoi trovare una grande idea se non diciamo alcune stupidaggini e commettiamo errori.

L’ho sentito con Oscar fin dall’inizio… C’era una grande passione nel voler contribuire, e quando un attore ha un forte successo su un personaggio, quando ha qualcosa che vuole dare e tu lo segui, accadono cose belle. .. Ed ecco cos’è la collaborazione. Voi ragazzi eravate così disposti a farlo. Questo è quello che mi avevi detto sarebbe successo, ma a volte quello che le persone ti dicono… Ecco perché non accetti senza leggere una sceneggiatura, ma sono davvero contento di averlo fatto perché è meglio per il modo in cui si è evoluto il tutto.