Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel quarto e nel quinto episodio diè apparsa la deae delle foto pubblicate dal set della serie mostrano come sono state create le scene nonostante la divinità sia un ippopotamo.

Antonia Salib, che ha interpretato il personaggio, ha condiviso degli scatti che la mostrano con in mano la testa di Taweret usata per permettere agli altri attori di avere un punto di riferimento per capire dove guardare e altri dettagli della sua esperienza sul set.

Antonia, recentemente, ha raccontato che la realizzazione della serie è stata un’esperienza all’insegna della collaborazione:

Dal momento in cui ho letto le scene quando stavo facendo le audizioni a quello in cui ho iniziato a lavorare con il regista Mohamed Diab e il team dei costumisti fino agli esperti in effetti speciali, ho sentito che mi è stata data la possibilità di creare il mio personaggio e tutti eravamo a bordo insieme.

Fonte: Instagram