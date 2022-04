Le star disi sono riunite per undell’, come rivela una divertenteElvira Lind, moglie di Oscar Isaac, ha infatti condiviso uno scatto che ritrae suo marito accanto a Ethan Hawke e May Calamawy.

Gli interpreti del protagonista, Arthur Harrow e Layla El-Faouly vengono mostrati insieme su un divano mentre sullo schermo, come si capisce da un riflesso sulla finestra, si assiste a una scena con Marc Spector.

Hawke ha successivamente ricondiviso l’immagine ironizzando:

Abbiamo appena scoperto questo nuovo show e ci sta coinvolgendo.

I fan, dopo la puntata arrivata da pochi giorni su Disney+, stanno attendendo il modo in cui proseguirà la storia dopo un’importante svolta che ha cambiato la prospettiva sugli eventi.

