Le storie classiche disono costellate di battute che negli anni sono diventate veri e propri. Tra il mercenario che va a chiedere soldi a Dracula e il lancio di oggetti casuali contro un gruppo di criminali, gli sceneggiatori dello show Disney+ hanno confessato che avrebbero voluto citarli nella serie.

Nell’ultimo episodio di The Kingcast, il capo sceneggiatore della serie Jeremy Slater ha confessato che il team avrebbe voluto inserire i meme del fumetto, specialmente quelli di Dracula, nello show, ma non si è trovato il giusto momento:

Ci sono un sacco di meme. Ce n’è anche uno in cui sta lanciando i suoi simil bat-arang e urlando “Andate cosi inutili!” e altre cose del genere. Ce n’è uno in cui prende in giro la moglie morta di Punisher. Molti di loro sono realizzati dai fan ma hanno in qualche modo preso vita propria. Ci abbiamo provato così tanto, perché non possiamo dire troppo parolacce su Disney+ e inoltre non abbiamo neanche Dracula nello show. Abbiamo cercato così tanto di pensare a un modo per fare riferimento a quei meme e semplicemente non siamo riusciti a farlo, non siamo riusciti a inserirli. Chi lo sa, forse un giorno.