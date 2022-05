La serieverrà presentata in Pakistan con delle proiezioni al. Sharmeen Obaid-Chinoy, regista che ha lavorato al progetto, ha condiviso la notizia su Instagram per la gioia dei fan dei fumetti che vivono in una nazione dove non è ancora disponibile la piattaforma di streaming Disney+.

Ms. Marvel verrà proiettata in due blocchi di episodi: il 16 giugno arriveranno sul grande schermo le prime due puntate. Le successive verranno poi distribuite nelle sale ogni due settimane, rispettivamente il 30 giugno e il 14 luglio.

Che ne pensate dell’idea di distribuire al cinema gli episodi di Ms. Marvel? Lasciate un commento!

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

A dirigere gli episodi della serie il duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

