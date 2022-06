L’8 giugno debutterà su Disney+ la serie, di cui è stata svelata la posizione temporale nelladel MCU.

La sceneggiatrice Bisha K. Ali, intervistata da The Direct, ha spiegato:

Attualmente non abbiamo dichiarato un numero ufficiale per quanto riguarda gli anni passati dagli eventi di Avengers: Endgame. Non posso dirlo perché probabilmente sbaglierei. Penso siano passati uno o due anni, qualcosa di simile, ma non mi ricordo nello specifico. Lo abbiamo inserito nella nostra timeline.