Michael Weatherly ha chiarito in un video alcune informazioni diffuse online riguardanti lo spinoff di NCIS dedicato alla storia di Tony e Ziva.

La star del progetto ha infatti spiegato che gli episodi arriveranno su Paramount+, non su CBS come lo show originale, e le riprese si svolgeranno in Europa. Michael ha inoltre aggiunto che, a differenza di alcune notizie riportate online, il prossimo tassello del franchise non ha ancora un titolo ufficiale e bisognerà attendere per scoprirlo.

Inizialmente si era invece sostenuto che la serie, almeno per ora, si intitoli NCIS: Europe.

Il progetto con star Weatherly e Cote de Pablo sarà composto da 10 episodi e sarà prodotto per Paramount+. John McNamara ha scritto la sceneggiatura degli episodi.

e riprese inizieranno tra qualche mese, seguendo Tony e Ziva mentre si ritrovano alle prese con alcuni casi in nuove location europee.

Nella serie originale, infatti, Tony lasciava il team per occuparsi della figlia Tali, credendo che Ziva fosse morta, e successivamente la raggiungeva a Parigi.

Quando la società esperta in sicurezza di Tony sarà vittima di un attacco, i due protagonisti dovranno fuggire attraverso l’Europa, provando a capire chi li sta inseguendo e cercando di imparare a fidarsi di nuovo uno dell’altra, in modo da poter avere il loro insolito lieto fine.

