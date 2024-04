Michael Weatherly ha svelato qualche nuovo dettaglio dello spinoff di NCIS dedicato alla storia di Tony e Ziva in occasione dello speciale NCIS-Verse: The First 1000 special, andato in onda su CBS, confermando che in estate sarà impegnato sul set a Budapest per le riprese.

Negli episodi si mostreranno i due personaggi mentre cercano di crescere la loro figlia, la pre-adolescente Tali, e al tempo stesso di salvare il mondo.

Tony e Ziva saranno inizialmente a Parigi e poi dovranno fuggire.

John McNamara ha scritto il primo episodio della serie e sarà inoltre coinvolto come showrunner dello spinoff che continuerà la storia di Tony DiNozzo, che era uscito di scena nello show originale durante la stagione 13 mostrando il personaggio mentre decideva di occuparsi della figlia. Nella sedicesima stagione Ziva era poi entrata in scena e in quella successiva si era scoperto che l’agente era stata impegnata in una missione sotto copertura, chiedendo l’aiuto di Gibbs (Mark Harmon) per neutralizzare il potenziale pericolo mortale rappresentato da una donna chiamata Sahar.

Tony e Ziva si ritrovavano poi a Parigi, anche se i fan non potevano assistere a quel momento.

Lo show targato Paramount+ mostrerà la coppia impegnata nel tentativo di scoprire chi ha attaccato la società esperta in sicurezza di Tony e li ha presi di mira, costringendoli a una fuga in giro per l’Europa. I protagonisti dovranno anche scoprire se possono fidarsi di nuovo uno dell’altra e avere quindi un possibile lieto fine.

Attualmente la produzione non ha svelato altri membri del cast oltre ai protagonisti Weatherly e de Pablo. Nello show, tuttavia, non dovrebbero apparire altri personaggi ‘storici’ di NCIS.

Lo spinoff, inoltre, non ha ancora un titolo ufficiale e bisognerà attendere probabilmente il 2025 prima di assistere al debutto delle puntate sulla piattaforma di streaming Paramount+.

