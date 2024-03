David Stapf, presidente di CBS Studios, ha rivelato come è nata l’idea di realizzare uno spinoff di NCIS con protagonisti Tony e Ziva, i personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo.

Lo show, destinato a Paramount+, è stato annunciato da alcune settimane e le riprese si svolgeranno in Europa.

Stapf ha raccontato:

Michael e Cote hanno parlato per anni, e anni e anni, di questo show. Sono stati loro a delineare gli aspetti principali dell’idea, hanno contattato lo sceneggiatore John McNamara, in collaborazione con noi, dicendo: ‘Ci piacerebbe realizzare questo show’. E il momento era giusto.

Il presidente dello studio ha quindi sottolineato:

Avevano iniziato a parlarne in precedenza, dopo che entrambi avevano lasciato la serie NCIS. Mettetevi nei vostri panni. Stanno continuamente ricevendo i commenti dei fan che dicono ‘O mio dio, mi mancate. Quando ritornerete insieme? Cosa è accaduto a vostra figlia?’, e tutto il resto. E quindi, continuo a dirlo, c’era un motivo organico per cui lo show dovesse esistere, era quasi come come se ci fosse la richiesta dei fan nel farla.

La serie, per ora intitolata NCIS: Europe, mostrerà Tony e Ziva mentre crescono la figlia Tali in Europa. La società esperta in sicurezza di Tony viene attaccata, situazione che dà il via agli eventi che portano Tony e Ziva a fuggire ed entrare in azione, dovendo inoltre capire la propria relazione.

Che ne pensate? Siete felici che l’idea dello spinoff di NCIS su Tony e Ziva sia nata da Michael Weatherly e Cote de Pablo?

