CBS e Paramount+ Australia hanno ufficialmente annunciato il rinnovo per la stagione 2 della serie NCIS: Sydney, che ha debuttato nel novembre 2023.

Il quinto progetto del franchise televisivo ha come star Olivia Swann, Todd Lasance, Sean Sagar, Tuuli Narkle, Mavournee Hazel e William McInnes.

Morgan O’Neill ha l’incarico di showrunner e produce lo show in collaborazione con Sara Richardson e Michele Bennett.

Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato:

Il potere globale del franchise di NCIS è diventato ancora più forte sul broadcast e sulle piattaforme di streaming con l’aggiunta di NCIS: Sydney. I nostri spettatori americani hanno accolto totalmente i nostri personaggi coinvolgenti, storie uniche e il favoloso panorama australiano. Siamo elettrizzati nel proporre questo show anche nella prossima stagione su CBS e di trascorrere ancora più tempo in Australia.

Morgan O’Neill ha aggiunto:

Siamo incredibilmente entusiasti della risposta ottenuta dalla prima stagione dello show, in Australia e intorno al mondo, e del fatto che il team di NCIS: Sydney ritornerà per una seconda stagione. Siamo, in particolare, elettrizzati nell’invitare il nostro pubblico ad addentrarsi nella vita del nostro team protagonista, togliendo gli strati fino a scoprire cosa li fa realmente scattare. Questo sarà ancora più importante mentre vediamo i legami della nuova famiglia messi alla prova di fronte a un nemico molto più potente che incombe all’orizzonte.