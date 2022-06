Netflix: The Umbrella Academy conquista l’Italia e il mondo, The Man from Toronto il film più visto

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa The Umbrella Academy con la terza stagione. La serie è ovviamente in testa in quasi tutti i paesi dove il servizio di streaming è disponibile ma immaginiamo che la corsa in vetta alle classifiche non sarà poi tanto lunga: Stranger Things sta già tornando! Al secondo posto invece c’è il nuovissimo film originale Netflix The Man from Toronto con Kevin Hart e Woody Harrelson: uno è un sicario impavido e l’altro un imprenditore imbranato. Al terzo posto resiste per l’appunto la serie dei record Stranger Things che continua a macinare ottimi numeri. Debutta al quarto posto La casa di carta: Corea (terzo posto nel mondo) mentre resiste al quinto Mare Fuori, la serie italiana che racconta di giovani napoletani che esplicano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Debutto al sesto posto per Love & Gelato, il film romantico che racconta l’estate di una giovane americana in Italia. Settimo posto per l’ultimissima stagione di Peaky Blinders mentre in ottava posizione un nuovo ingresso: Man Vs Bee, la comedy con Rowan Atkinson composta da 9 episodi da 10 minuti circa che si sta comportando benissimo in quasi tutti i paesi, tanto da conquistare il secondo posto delle serie più viste delle ultime 24 ore. La sinossi recita: “Nella battaglia tra uomo e ape, questo sfortunato papà e la casa dove lavora come custode non hanno scampo“. Chiudono il deludente Spiderhead che nei suoi primi tre giorni di sfruttamento è stato visto per un totale di 35,400,000 ore e la serie completa di Blindspot. Seppur fuori dal top 10 generale, segnaliamo comunque l’ottima performance di Hustle il film con Adam Sandler che nella sua seconda settimana di sfruttamento è stato visto per un totale di 57,190,000 ore.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Umbrella Academy The Man from Toronto Stranger Things La Casa di Carta: Corea Mare Fuori Love & Gelato Peaky Blinders Man Vs Bee Spiderhea Blindspot

La top 10 dei film e delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 giugno 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 giugno 2022:

