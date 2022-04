La seriemostrerà il cavaliere jedi alle prese con, dando un altro significato a un’iconica frase di

All’inizio di Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza quando il Millennium Falcon viene setacciato dai Trooper, Vader esclama “Non sentivo questa presenza da tanto tempo”, col passare degli anni i fan pensavano che questa frase si riferisse allo scontro su Mustafar di Episodio III. Sembra che invece Obi-Wan Kenobi mostrerà un altro scontro tra i due, dando un altro significato alla frase.

Intervistati da Entertainment Weekly sulla questione, sia Ewan McGregor che Hayden Christensen hanno risposto lasciando volutamente il dubbio:

È divertente. È molto intelligente come vengono collegati tutti questi discorsi. È come lavorare avanti e indietro allo stesso tempo sia per gli sceneggiatori che per Deborah.