La costumista di Obi-Wan Kenobi ha svelato la presenza di alcuni Easter Egg dedicati alla trilogia originale di Star Wars, nascosti nei costumi dello show.

In una recente intervista con Variety, la costumista di Obi-Wan Kenobi Suttirat Larlarb ha rivelato come ha mescolato sia nuovi elementi che richiami visivi alla trilogia originale nei nuovi costumi di Leia:

L’introduzione della regina Breha funge anche da contrappunto visivo al modo in cui presentiamo la giovane Leia (Vivian Lyra Blair) nello stesso episodio. La scena in cui la regina ferma tutto per recuperare la figlia disobbediente vestita in modo molto formale era necessaria per esprimere la distanza che Leia deve ancora attraversare per diventare l’icona in quell’abito bianco che alla fine conosciamo. Per quello la giovane Leia è in tuta. Volevo assicurarmi che i riferimenti al futuro, che l’iconica Principessa Leia che incontriamo in Una nuova speranza, fossero chiari.

Ho chiesto a Pablo Hidalgo di Lucasfilm se c’erano alcuni fiori associati ad Alderaan, poiché volevo utilizzare questa nozione secondo cui i simboli familiari sugli abiti reali nel corso della storia sono spesso derivati ​​dalla flora e dalla fauna del regno reale, e che le regine spesso esprimono un legame con la propria terra indossando abiti i cui tessuti incorporano l’uso di quei simboli.