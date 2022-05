Infa la sua apparizione anche il droideche ha debuttato nello spot Volkswagen , e ovviamente non poteva che diventare subito protagonista di una linea di giocattoli di Hasbro, al fianco dei nuovi POP dedicati alla serie annunciati da Funko.

Per la serie The Bounty Collection, che ha avuto come protagonista Grogu e R2 D2, sono stati annunciati due modellini dedicati a LOLA.

In uscita questo autunno per circa 90 dollari, l’animatronic dedicato al droide ha tra le sue caratteristiche 45 luci diverse, suoni, e movimenti, due diverse modalità, una con le gambe e una senza. Potete vederla nelle foto qui sotto:

Segue una versione più economica, da circa 40 dollari, ma con meno funzioni. Questo modello di LOLA è più piccolo, si illumina, e fa suoni.

Chiudono infine i primi POP della serie, annunciati da Funko lo scorso mercoledì. Nella prima ondata abbiamo due portachiavi (Kenobi e Vader) Kenobi in groppa al suo Snoot del deserto Eopie, Reva, Kenobi e Vader. Potete vederli qui sotto:

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

