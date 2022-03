Nelle ultime ore è tornata insistente la voce che vorrebbe un ritorno dinella serie dedicata a, che debutterà il prossimo maggio.

Ospite del canale Star Wars Santa, Jason Ward di Making Star Wars ha svelato che il maestro di Obi-Wan potrebbe apparire nello show, anche se non sa se come voce o come fantasma della forza.

Beh, è quella la mia domanda su Qui-Gon, so che c’è, ma non so se sarà solo una voce o se apparirà come fantasma. Vi ho appena gettato la notizia bomba. So che ci sarà. Me lo hanno detto.

Lo scorso anno, Liam Neeson si era detto propenso a tornare nel ruolo. Nell’attesa di un trailer o dell’uscita della serie che dia conferme a questi rumor vi ricordiamo che nel cast di Obi-Wan Kenobi ci saranno: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. La storia racconterà quanto accaduto al cavaliere jedi dopo lo scontro con il suo ex padawan Anakin, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen.

