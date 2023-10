Only Murders in the Building

Chevy Chase si è detto interessato a partecipare a Only Murders in the Building, così da avere una reunion del film I tre Amigos.

Lo showrunner di Only Murders in the Building John Hoffman ha parlato di un’eventuale coinvolgimento di Chevy Chase nella stagione 4:

Bene, questo è stato un viaggio fantastico in cui se qualcuno parla di voler essere nel nostro show, sono più che felice, specialmente qualcuno del livello e del genio di Chevy. Quindi, sono aperto a tutto ciò che riguarda ciò che possiamo fare dopo. Con Paul Rudd e poi Meryl Streep, non potrò mai ringraziarli abbastanza per quello che hanno fatto per il nostro spettacolo e per essere saliti di livello in un modo che è sembrato semplicemente straordinario. Per la terza stagione, non c’erano dubbi sul fatto che per tutti nella stanza, Meryl fosse il nostro faro. Tutti guardavamo a lei per aprire la strada e siamo rimasti abbagliati da lei ancora e ancora. Questo era vero anche con Paul. Quindi sì. Un grande cast, qualunque cosa accada dopo, accetterò chiunque.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Fonte: Deadline

