Rick and Morty: ecco perché la stagione 6 affronterà le origini di Rick

Nella stagione 6 di Rick and Morty verranno svelati dettagli sulle origini di Rick.

Parlando con Variety, Dan Harmon ha parlato del motivo per cui è giunto il momento di andare avanti le origini di Rick:

Da una prospettiva dietro le quinte, la stagione 5 è stata un punto molto oscuro per il nostro show. Abbiamo perso la nostra figura paterna, Mike Mendel, che era il nostro maestro dei Simpson, e poi era il motivo per cui Rick e Morty, nonostante il suo tipo di punk rock, erano ancora in grado di competere con le serie per adulti… Sullo schermo poi, c’era era questo tipo di tentativo volontario di essere ordinari, il modo in cui potresti soffrire andando a fare la spesa, perché ti comporteresti in modo normale, fino a quando diventi frenetico e compulsivo, e ti domandi se quella persona ha effettivamente torto?

Questo è il modo in cui guardo alla quinta stagione. E abbiamo fatto un lavoro straordinario, ma per quanto riguarda l’abbraccio di Rick e Morty, come enorme franchise, come serializzazione, mi ha parlato di dramma a livello emotivo, e nel mezzo di tutto questo tumulto, penso che ci fosse un desiderio inconscio di evitare proprio il dolore.

Quindi la lunga risposta alla tua domanda è che nella sesta stagione, quando c’era un po’ più di stabilità, una piccola sensazione di ricominciare ora, di nuovo, in un mondo post-Mendel, penso che la prima cosa a cui abbiamo pensato fosse di raccontare una storia generale sull’uomo con un braccio solo di Rick e sul suo essere un “fuggitivo”.

Ecco perché è arrivato il momento di farlo. Inoltre, alla fine della quinta stagione c’è stato un enorme cliffhanger, è la fede del fandom a cui devi pagare il conto. Quindi significa che stai andando in profondità.