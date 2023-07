Nella serie Secret Invasion è avvenuto il debutto nel MCU di Emilia Clarke e Ben Mendelsohn, come rivela un articolo del Los Angeles Times, è stato particolarmente felice di recitare accanto a lei, essendo un grande fan di Game of Thrones.

L’interprete di Talos ha infatti ammesso di aver visto la serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin, dalla prima all’ultima puntata, quattro volte.

Ben ha poi raccontato che sul set si è creato subito il giusto feeling con la collega, creando un’intimità perfetta per la loro interpretazione.

Mendelsohn ha quindi aggiunto che durante le pause trascorreva il suo tempo insieme a Emilia:

Il regista Ali Selim ha poi parlato del lavoro compiuto con la star di Game of Thrones spiegando:

Stando sul set con lei, sono stupito della sua capacità di accedere a quella che definisco una ‘verità umana’ e farla emergere in ogni dialogo, in ogni alzata di sopracciglio. Non posso vederla senza avere la sensazione che potrebbe fare qualsiasi cosa.