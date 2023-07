La serie Secret Invasion contiene una battuta che Samuel L. Jackson sarebbe felice di vedere stampata su una t-shirt.

L’interprete di Nick Fury, da tempo famoso per le sue magliette ironiche in cui c’è spazio per citazioni legate ai suoi film o battute come “Non sono Laurence Fishburne”, ha infatti ammesso di essere consapevole che la battuta: “Sono Nick Fury! Anche quando sono fuori, sono dentro!” potrebbe riapparire su qualche maglia: “Sarà una fantastica t-shirt!”.

Nel cast di Secret Invasion ci sono anche Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Che ne pensate? Comprereste la t-shirt con la battuta di Nick Fury in Secret Invasion apprezzata da Samuel L. Jackson?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: CinemaBlend



I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios