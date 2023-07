Samuel L Jackson ha recentemente parlato della relazione segreta di Nick Fury e della moglie Skrull Varra, vista in Secret Invasion.

In una recente intervista con Marvel.com, Jackson si è concentrato proprio sulla relazione di Fury con Varra:

Essere un marito potrebbe essere più difficile della sua altra vita! A quanto pare non è una persona facile con cui vivere. È positivo che il pubblico sappia che Fury ha qualcuno e non è solo nella lotta o nel mondo, e potrebbe essere ancora meglio che sappiano che quel qualcuno è uno Skrull. La mia Skrullmance. Charlayne e io ci conosciamo da molto tempo, fin dai tempi del teatro di New York, quando era una ballerina, una cantante e faceva tutte queste altre cose. Ci conosciamo da molto tempo. È un’attrice straordinaria. Quando l’hanno scelta, sono stato molto felice di sapere che è molto, molto amica di mia moglie, quindi non si sarebbe preoccupata di tutta quella storia d’amore sul set.