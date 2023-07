Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Secret Invasion è disponibile da questa mattina su Disney+ e getta qualche base sul futuro del MCU. Ovviamente, se non avete visto l’episodio non proseguite nella lettura, così da evitare eventuali spoiler.

Fury porta il raccolto a Gravik, e dopo averglielo consegnato, gli svela che aveva capito fin da subito che non poteva dare un pianeta agli Skrull. Fury chiede a Gravik di abbandonare il pianeta e andare a conquistarne un altro, ma quest’ultimo rifiuta e accende il macchinario per assorbire il dna del raccolto.

Dopo l’esplosione di luce Fury si rivela essere G’iah, che ha assorbito i poteri e può affrontare Gravik in battaglia. Dopo uno scontro in cui i due fanno sfoggio dei poteri degli eroi e dei cattivi, G’Iah finisce l’avversario grazie alla potenza di Carol Danvers.

Nel frattempo, in ospedale, il falso Rhodey vuole che il presidente Ritson attacchi la Russia, ma viene interrotto dall’attacco combinato di Sonya e Fury, quello vero. I due dimostrano al presidente che Rhodey è uno Skrull, eliminandolo. Ritson per tutta risposta indice una conferenza stampa dove dichiara guerra al popolo Skrull condannandoli a morte.

Per tutta risposta, i cittadini iniziano a farsi giustizia da soli, sparando a potenziali sospetti alieni, e spesso sbagliando.

Nel frattempo G’iah libera gli umani che sono stati sostituiti, tra cui possiamo vedere sia Everett Ross che il vero Rhodes, ancora col camice d’ospedale indossato ai tempi di Captain America Civil War. Non viene però detto chiaramente quando è stato sostituito.

G’iah viene raggiunta da Sonya, e le due decidono di collaborare per il bene di entrambe le razze, sia l’umana che la Skrull. In maniera diversa rispetto a quanto fatto da Fury e Talos però, non diventeranno amiche.

Fury è al telefono con Ritson e lo invita ad annullare le ultime dichiarazioni, ricevendo il ben servito. Mentre si appresta a risalire sulla Saber, viene raggiunto dalla moglie Varra, che decide di accompagnarlo temporaneamente per monitorare la stesura di un accordo di pace coi Kree. i due si scambiano un romantico bacio e poi spariscono nello spazio.

L’episodio finale di Secret Invasion si conclude così, senza nessuna post credit.

Secret Invasion è disponibile su Disney+.

