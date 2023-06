Kingsley Ben-Adir, lo Skrull ribelle Gravik di Secret Invasion, ha parlato della genesi del suo personaggio e ha svelato alcuni retroscena sul suo carattere.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Ben-Adir ha raccontato come Gravik è diventato il freddo e distaccato leader degli Skrull:

C’è un enorme trauma, un’enorme sfiducia nei confronti della leadership, la sensazione di essere stato deluso più e più volte da diverse figure di autorità, e il vedere la guerra: è l’insieme di tutto questo. Più tardi, lo vedremo spiegare alcuni di quei motivi per cui si sente in quel modo, ma è l’abuso di potere, la sfiducia nei confronti della leadership, le promesse non mantenute e la sensazione di averne avuto abbastanza. Ne ha abbastanza di ascoltare le persone che sono piene di bugie, ed è stato facile immedesimarmi in lui. Mi son detto “Capisco questo tipo di sentimento che crea i ragazzi che si comportano in questo modo”. L’idea era quella di creare qualcosa di radicato, reale e più oscuro, e sembrava appropriato pensare a lui in quei termini. “Chi sono questi ragazzi? Cos’è questo comportamento?”

Quindi più guardavo i leader di sette che sono in grado di manipolare intere comunità di persone per compiere questi atti orribili per ragioni giustificate, più mi è sembrato appropriato come cattivo. Volevo esplorare il lato del disturbo antisociale della personalità delle cose. La rettitudine di ciò che sta facendo, e proprio il modo in cui usa e manipola le persone. Mette costantemente alla prova tutti e questo diventa piuttosto divertente da interpretare. Diventa qualcosa su cui puoi concentrarti, e poi ho sentito dentro di me che tutte le scene hanno iniziato ad avere strati più interessanti di quello che stava dicendo.

Quello che dice e quello che fa sono due cose diverse. Sta dicendo che è per la sua gente, ma ciò che gli sembra più importante è che Nick Fury lo viva mentre sta accadendo. Quindi ne vedremo di più in seguito con altri personaggi, dove direte: “Questo ragazzo sta facendo e dicendo cose molto diverse, quindi deve esserci qualcos’altro sotto”. Altrimenti, sarebbe solo noioso. L’abbiamo visto e non si farà sentire. Quindi il pubblico percepirà una tensione o qualcosa che non viene detto, e che c’è qualcosa che non sai sul modo in cui si sente Gravik.