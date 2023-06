Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 2 di Secret Invasion nasconde anche un informazione riguardante Groot e le sue origini.

Durante l’episodio G’iah utilizza un terminale e scopre che Gavrik sta collaborando con la dottoressa Dalton per dare poteri soprannaturali agli Skrull. Tra questi poteri, ci sono anche quelli di Groot, e viene confermato (come potete vedere qui sotto) che anche nel MCU l’albero senziente viene dal Pianeta X, proprio come nei fumetti.

Nel primo Guardiani della Galassia, la provenienza di Groot era contrassegnata come X, ma non era mai stato confermato fosse un pianeta o qualcosa di non definito.

Nel cast di Secret Invasion ci sono anche Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Fonte: Comic Book

