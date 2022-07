Secret Invasion: è stato scelto un nuovo sceneggiatore per le riprese aggiuntive

Dopo il San Diego Comic-Con è stato confermato che Secret Invasion arriverà su Disney+ all’inizio del 2023 e tra qualche giorno inizieranno delle riprese aggiuntive.

La serie vedrà il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn nei panni di Talos, Cobie Smulders come Maria Hill, Don Cheadle come James Rhodes e Martin Freeman nel ruolo di Everett Ross, e ovviamente debutteranno anche nuovi volti per l’MCU. Tra questi anche Christopher McDonald, noto per Thelma & Louise e Happy Gilmore.

In una recente intervista con Awards Focus, l’attore ha anticipato l’inizio delle riprese aggiuntive e il nuovo sceneggiatore:

Il regista Ali Selim è fantastico ed è un piacere interpretare questa storia perché è davvero molto bella. In realtà torneremo a Londra martedì per girare scene aggiuntive. Stanno girando migliorando la storia. Apparentemente, c’è un nuovo scrittore lì dentro. Ha amplificato tutto e la serie sta andando molto più in profondità rispetto a prima.

La serie Secret Invasion uscirà su Disney+ all’inizio del 2023.

Cosa ne pensate delle riprese aggiuntive di Secret Invasion? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative a Secret Invasion grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book