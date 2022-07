She-Hulk: Tatiana Maslany, ritratta in una nuova foto, parla di Mark Ruffalo e delle sue fonti di ispirazione

Il magazine Empire ha condiviso online una nuova foto di Tatiana Maslany in She-Hulk: Attorney at Law, la serie in arrivo su Disney+ dedicata alle avventure di Jennifer Walters.

Nello scatto la cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) è in “versione verde” a un evento elegante, scena già presente nel primo trailer.

L’attrice, parlando del suo personaggio, ha dichiarato:

Lei è realmente l’antitesi della maggior parte delle narrazioni di supereroi. C’è questo grandioso elemento di negazione in lei in cui è possibile immedesimarsi. Per me si trattava di rifiutare quello che è accaduto il più a lungo possibile, ed è quello che causa la divertente tensione tra Jennifer e She-Hulk.

Tatiana ha inoltre ricordato che anche la vita “normale” del personaggio è complicata:

Si trova in una carriera che è dominata dagli uomini ed è incredibilmente viziosa e gerarchica. Quando sta guidando questo studio superumano è il momento in cui avremo alcuni personaggi davvero divertenti che difenderà o dovrà affrontare. Si tratta di questo approccio realmente assurdo a uno show di avvocati.

Maslany ha rivelato che recitare accanto a Ruffalo è stato particolarmente divertente:

Eravamo così sciocchi, come due ragazzini a cui sono stati date delle palette dai genitori che hanno detto di andare a giocare nella sabbia.

Tra le fonti di ispirazione dell’attrice, inoltre c’è la musicista Sophie:

Torno sempre a Sophie, questa fantastica artista trans che, sfortunatamente, è morta l’anno scorso. Ciò che amo della musica di Sophie è questa combinazione di suoni naturali, elettrici e di tipo industriale che sembrano legati a She-Hulk.

Che ne pensate della nuova foto di Tatiana Maslany in She-Hulk? Lasciate un commento!

La serie She-Hulk arriverà sugli schermi di Disney+ il 17 luglio, potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

