Il gruppo ha debuttato nel 1974 tra le pagine di The Defenders #17, ed è composto da Bulldozer, Piledriver, Thunderball, e Wrecker. Il paragone con gli attori viene principalmente dalle armi impugnate nella scena (che potete vedere qui sotto): sono infatti armati non solo con pistole, ma anche con un arco e un piede di porco. Ne sapremo sicuramente di più quando la serie debutterà su Disney+ il prossimo 17 agosto.

Il gruppo viene formato quando Dirk Garthwaite/Wrecker, un criminale che usa un piede di porco per distruggere le scene del crimine, viene scambiato per Loki e riceve dei poteri dalla Regina Karnilla. Mentre è in prigione, Dirk viene contattato dal dottor Elliot Franklin che gli chiede di recuperare una bomba a raggi gamma che aveva ideato. Garthwaite recupera il suo piede di porco e, insieme ad alcuni compagni di prigione come Henry Camp e Brian Calusky, recupera l’arma, venendo però colpiti da un fulmine. Il gruppo fugge poi di prigione e si scontra con i Defenders e Luke Cage. Nei fumetti i personaggi si ritrovano più volte a fare i conti con la giustizia e anche con She-Hulk.

Nel cast della serie ci sono Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista Jennifer Walters, e Ginger Gonzaga, che avrà la parte della migliore amica di Jennifer. Nel cast del progetto destinato alla piattaforma di streaming ci saranno anche Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008.

