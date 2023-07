La stagione 5 di Star Trek: Discovery sarà l’ultima stagione e il regista Jonathan Frakes ha rivelato di aver diretto la prima parte del finale senza rendersi conto che sarebbe stata la prima parte del finale della serie.

Frakes è stato coinvolto in Star Trek: Discovery sin dal 2017, dirigendo episodi in ogni stagione della serie in streaming su Paramount+. È tornato a dirigere il penultimo episodio di Star Trek: Discovery Stagione 5. Tuttavia, sembra che il cast e la troupe di Star Trek: Discovery Stagione 5 non sapessero che sarebbe stato il penultimo episodio della serie fino al termine delle riprese.

In un’intervista con Variety riguardante la sua avventura con Discovery, Frakes ha raccontato:

Ho diretto la prima metà del finale della quinta stagione, che si è rivelato essere il vero finale. Quindi anche quello è stato un finale molto emozionante. Quando l’abbiamo fatto, non sapevamo che fosse la fine. E poi il produttore esecutivo e regista di Discovery Olatunde Osunsanmi ha dovuto girare per due o tre giorni aggiungendo scene per rendere davvero il finale un finale.

La stagione 5 di Star Trek Discovery uscirà all’inizio del 2024.

La stagione 4 di Star Trek: Discovery mostrava il Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery affrontare una minaccia diversa da quelle incontrate finora. Mentre i mondi compresi e non compresi nella Federazione percepiscono l’impatto, devono affrontare l’ignoto e lavorare assieme per assicurare un futuro di speranza per tutti.

I protagonisti della serie sono Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), Saru (Doug Jones), Paul Stamets (Anthony Rapp), Sylvia Tilly (Mary Wiseman).

Fonte: Comic Book

