Sebbene il Capitano Liam Shaw sia morto nella stagione 3 di Star Trek: Picard, Todd Stashwick è sicuro che il personaggio ritornerà in vita nel caso si realizzasse lo spin-off Star Trek: Legacy.

Intervistato da TrekMovie, Todd Stashwick ha detto la sua su un’eventuale resurrezione del personaggio:

Lo dovranno riportare in vita con molta attenzione e ponderazione. [ride] Non ho idea di come faranno. E non c’è ancora scritto alcun ritorno. Se mai scegliessero di fare Legacy, penso ci saranno scrittori molto abili che sapranno come farlo tornare.