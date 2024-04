Kay Hanley e Tom Polce hanno creato le canzoni del primo episodio musical della saga di Star Trek, ideato per Strange New Worlds, intitolato Subspace Rhapsody.

Sugli schermi i fan hanno visto vari personaggi alle prese con numeri musicali, tra cui anche Christopher Pike (Jess Bush), La’an Noonien-Singh (Christina Chong) e Uhura.

Durante la WonderCon si è svolta una proiezione della puntata e Hanley ha svelato che non aveva mai pianto mentre componeva un brano prima dello sviluppo di Keep Us Connected, cantata da Nyota Uhura (Celia Rose Gooding):

Ho scritto canzoni, entrambi lo abbiamo fatto, per 30 anni e non avevo mai pianto mentre lo facevo prima di Keep Us Connected.

Polce aveva aggiunto:

Una delle indicazioni più grandiose che ci hanno dato, fin dall’inizio di questo progetto, è stata quando stavamo cercando di capire: ‘Di cosa si tratta? Di cosa parleranno queste canzoni?’. Per tutti noi era chiaro che non sarebbe stata un’ora in cui avremmo mosso le mani al ritmo di una musica superflua. Ciò che era importante è che a livello del testo si trattasse di una narrazione ed esponesse emotivamente questi personaggi. E quando ci hanno parlato, è stato ‘Vogliamo che le persone piangano’… Ci hanno detto quello!

Hanley ha sottolineato:

Ho seguito letteralmente quel consiglio. Ovvero, volete che io pianga. E l’ho fatto. Ho pianto, e piango ancora. Ho singhiozzato scrivendo la canzone di Uhura.

